Выявили много заболеваний: сына модельера Вячеслава Зайцева выписали из больницы

Врачи приняли решение выписать 64-летнего Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева, из больницы. Но при этом ему предстоит посещать онколога из-за обнаружения в толстом отделе кишечника образования, передает Telegram-канал Mash.

Егор попал в больницу пару дней назад. Это произошло на фоне ухудшения состояния от тяжелой анемии. Сыну покойного модельера даже понадобилось переливание крови.

Новообразование в толстом кишечнике у Зайцева обнаружили еще 14 февраля. Однако уже сейчас, в марте, врачи нашли у мужчины множество заболеваний. Так, одно из них цирроз печени. А общее состояние усугубляется онкологическим заболеванием и химиотерапией. Тем не менее было принято решение отпустить Егора домой, но с направлением к врачу-онкологу.

Ранее сообщалось, что телеведущий, обладатель нескольких премий ТЭФИ Леонид Млечин экстренно попал в больницу. У него заподозрили коронавирус.