passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 марта 2024, 09:23
1 мин.

Выявили много заболеваний: сына модельера Вячеслава Зайцева выписали из больницы

Страдающего от онкологического заболевания сына Зайцева выписали из больницы .
Выявили много заболеваний: сына модельера Вячеслава Зайцева выписали из больницы

© Starface.ru

Врачи приняли решение выписать 64-летнего Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева, из больницы. Но при этом ему предстоит посещать онколога из-за обнаружения в толстом отделе кишечника образования, передает Telegram-канал Mash.

Егор попал в больницу пару дней назад. Это произошло на фоне ухудшения состояния от тяжелой анемии. Сыну покойного модельера даже понадобилось переливание крови.

Новообразование в толстом кишечнике у Зайцева обнаружили еще 14 февраля. Однако уже сейчас, в марте, врачи нашли у мужчины множество заболеваний. Так, одно из них цирроз печени. А общее состояние усугубляется онкологическим заболеванием и химиотерапией. Тем не менее было принято решение отпустить Егора домой, но с направлением к врачу-онкологу.

Ранее сообщалось, что телеведущий, обладатель нескольких премий ТЭФИ Леонид Млечин экстренно попал в больницу. У него заподозрили коронавирус.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Егор Зайцев
госпитализация
здоровье