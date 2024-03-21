passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 марта 2024, 12:27
1 мин.

В Москве экстренно госпитализировали 66-летнего журналиста Леонида Млечина

В Москве экстренно госпитализировали 66-летнего журналиста Леонида Млечина

© Starface.ru

Телеведущий, обладатель нескольких премий ТЭФИ Леонид Млечин экстренно госпитализирован с подозрением на коронавирус. Журналист почувствовал себя плохо несколько дней назад и лечился дома.

По данным Telegram-канала Mash, состояние Млечина ухудшилось, поэтому он принял решение вызвать бригаду скорой помощи.

Приехавшим медикам он пожаловался на слабость, одышку и кашель. После осмотра врачи приняли решение везти 66-летнего телеведущего в столичную больницу, где ему сделали КТ.

Сейчас состояние ведущего авторских программ на ТВЦ и ОТР оценивается как среднее.

Ранее мы сообщали, что народной артистке Галине Бесединой стало плохо в ее московской квартире. Скорую помощь музыкальной исполнительнице вызвали из-за высокого давления. У 78-летней артистки закружилась голова. Прибывшие на место врачи диагностировали у Бесединой поражение сосудов головного мозга.

Источник фото:Starface.ru
Источник: Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
Теги:
госпитализация
здоровье
телеведущий