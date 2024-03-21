В Москве экстренно госпитализировали 66-летнего журналиста Леонида Млечина

Телеведущий, обладатель нескольких премий ТЭФИ Леонид Млечин экстренно госпитализирован с подозрением на коронавирус. Журналист почувствовал себя плохо несколько дней назад и лечился дома.

По данным Telegram-канала Mash, состояние Млечина ухудшилось, поэтому он принял решение вызвать бригаду скорой помощи.

Приехавшим медикам он пожаловался на слабость, одышку и кашель. После осмотра врачи приняли решение везти 66-летнего телеведущего в столичную больницу, где ему сделали КТ.

Сейчас состояние ведущего авторских программ на ТВЦ и ОТР оценивается как среднее.

Ранее мы сообщали, что народной артистке Галине Бесединой стало плохо в ее московской квартире. Скорую помощь музыкальной исполнительнице вызвали из-за высокого давления. У 78-летней артистки закружилась голова. Прибывшие на место врачи диагностировали у Бесединой поражение сосудов головного мозга.