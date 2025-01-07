«К любимому мужчине»: Виктория Боня прилетела в Россию

Известная телеведущая и блогерша Виктория Боня сообщила о возвращении в Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась знаменитость, она приехала в родную страну «к любимому мужчине» визажисту Сердару Камбарову.

«У меня в каждом городе есть по любимому мужчине. И вот я сразу к своему любимому мужчине приехала. Я еще думаю, почему я в него так влюблена? А он говорит: «А я уже все заказал — и мясо, и барашка, и ребрышки, и томленное, и тартар», — заявила артистка.

Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Спустя три месяца романа знаменитость рассказала бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и отметил, что не против ребенка, и в 2012 году у пары появилась дочь. Телеведущая отмечала, что ради наследницы сохранила со Смерфитом дружеские отношения после разрыва, поэтому периодически встречается с бывшим возлюбленным.

У дочери блогерши нет паспорта РФ, девочка является подданной Монако.

Ранее Виктория Боня высказалась о возможном романе между Бузовой и Майами.