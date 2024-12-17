Выяснилось, в каких условиях живет свекровь Насти Ивлеевой

Выяснилось, в каких условиях живет свекровь блогера Насти Ивлеевой. Оказалось, что у женщины двухэтажный дом в Крыму с видом на море.

Подробности приводит Super.ru.

По информации издания, муж Ивлеевой – Филипп Бегак – внук писателя Юлиана Семенова. В поселке Олива в Крыму расположен дом-музей автора.

Через дорогу от него расположен большой двухэтажный дом матери Бегака. Издание отмечает, что, предположительно, им владеют мать Филиппа и тетя. Дом с видом на море расположен в элитной части поселка.

Издание выяснило, что родственницы Ивлеевой сейчас разъехались: свекровь в Москве, а тетя – во Франции. После Нового года они планируют вернуться и жить вместе.

Ранее мать Бегака заявила, что не в курсе свадьбы сына. Она считает – у него будет три брака. При этом женщина отмечает, что если бы Филипп хотел, то сам обо всем рассказал.