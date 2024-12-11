«Если захотел бы, сказал»: мать Филиппа Бегака была не в курсе его свадьбы с Ивлеевой

Мать ведущего канала «Культура» Филиппа Бегака не знала о его отношениях и грядущей свадьбе с блогером Настей Ивлеевой. Женщина говорит: если бы он захотел, то обо всем рассказал.

С женщиной связались журналисты издания Super.ru.

Мать Бегака вспомнила, что однажды сказала сыну: он будет женат трижды.

«Один брак был. Вот этот, по-моему, второй. Значит, будет и третий», - размышляет женщина.

Она подчеркнула, что не относит себя к тем мамам, которые просят рассказывать обо всех похождениях. Женщина считает: это личная жизнь сына.

«Если он что-то захотел бы мне сказать, он бы сказал», - заявила она.

Сейчас свекровь Ивлеевой ждет приезда Филиппа в Крым. Там он занимается строительством некоего объекта. Женщина напомнила, что отец Бегака вел программу «Правила жизни», а сын продолжил его дело.

Также известно, что мужчина был женат, есть дочь. Мать Бегака рассказала, что жена не давала видеться с ребенком, поэтому Филипп отстаивал права через суд.

Ранее отец Ивлеевой отреагировал на новости о ее замужестве. Мужчина не знаком с избранником дочери и не знает о свадьбе.