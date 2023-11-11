Выяснилось, куда пропала после «Сватов» российская актриса Людмила Артемьева

Людмила Артемьева сыграла одну из самых ярких ролей в сериале «Сваты». После ухода из телешоу она стала все реже появляться на киноэкранах. Портал News.ru выяснил, чем занимается артистка.

Артемьева снималась в «Сватах» до седьмого сезона. После она приняла решение уйти из телешоу, поскольку его съемки проходили в Беларуси, куда актрисе было сложно ездить из-за плотного графика. По мнению коллег Людмилы, она запросила слишком высокий гонорар.

Сейчас актриса продолжает играть в кино и в театре. В 2021 году появился слух, что Артемьева завершает карьеру, однако оказалось, что сплетню запустили мошенники.

В прошлом году актриса снималась в проектах «Артек. Большое путешествие» и «Пианистка». В 2023 году в свет вышла картина «Яга» с ее участием.

После ухода актрисы из «Сватов» выяснилось, что она была в достаточно напряженных отношениях с коллегами по сериалу, особенно со своей «сватьей» Татьяной Кравченко.

Напомним, ранее мы писали о том, где проживает украинская звезда сериала «Сваты».