Выяснились подробности задержания актера Александра Обманова с 27-летней девушкой

В ночь на 4 февраля в Москве задержали актера Александра Обманова с 27-летней девушкой. Причиной задержания стал реквизит из сериалов, оставленный в съемной квартире.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Обманова задержали около 2 ночи, когда вместе с девушкой он направлялся к ней домой. Пару отвезли в отдел полиции. Там выяснилось, что найденные в квартире предметы, похожие на взрывное устройство, - реквизит из сериалов, в которых снимался Обманов. В результате актера и девушку отпустили.

Отмечается, что 35-летний актер, известный по сериалам «The телки», «Командир», снимал квартиру на Федеративном проспекте. Три дня назад он сообщил хозяину о планах съехать, собрал вещи. 3 февраля по адресу приехал сын владельца недвижимости – он собирался подготовить квартиру для новых жильцов. На балконе москвич нашел около 10 перемотанных скотчем брикетов с проводами. О находке мужчина сообщил в полицию.

Ранее сообщалось о задержании в Москве чемпиона по легкой атлетике Марка Толстихина.