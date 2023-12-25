«Хватит врать»: Киркоров не смог правдоподобно оправдаться за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Актриса Яна Поплавская не поверила оправданиям певца Филиппа Киркорова и назвала его слова ложью. По мнению «Красной шапочки», все россияне должны забыть о звездах, которые приняли участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, и об исполнителе хита «Зайка моя» в том числе.

В конце декабря звезда «Монастыря» организовала в Москве закрытую тусовку для светского общества, обозначив своеобразный дресс-код – гости должны были прийти «без одежды». Поняли все эти правила по-разному. Одни прибыли в клуб в белье, другие в платьях телесных оттенков, а кто-то и вовсе не стал надевать ничего, кроме носка. Такой внешний вид знаменитостей не остался незамеченным и на протяжении нескольких дней мероприятие активно обсуждалось в Сети и на телевидении.

Из-за возникших проблем даже самой организаторше вечера Ивлеевой пришлось приносить публичные извинения. Не смог быть в стороне и Филипп Киркоров, который заявил – пришел на вечеринку, соблюдя дресс-код, но, попав туда, осознал, что не хочет там находиться. Однако оправдания «поп-короля» не убедили Яну Поплавскую. Она призвала стереть имена тех, кто принял участие в мероприятии, и вовсе бойкотировать их. А на слова Киркорова она отреагировала кратко: «Хватит врать!» Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ранее Филиппу Киркорову запретили выступать в МХАТ после вечеринки Насти Ивлеевой.