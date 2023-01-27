Вывезли тайную дочь из страны: семья Юлии Ковальчук объявилась в Испании
Певица Юлия Ковальчук показала свой дом в Испании.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Юлия Ковальчук всей семьей еще перед Новым годом покинула Россию. Супруги с дочерью, которую никому не показывают, отдыхали на Мальдивах. А теперь, как выяснилось, перебрались в Испанию, где еще в 2012 году приобрели недвижимость.
В личном блоге Юлия поделилась несколькими кадрами из роскошного дома с видом на побережье Коста-Брава. На одном фото она позировала с блинчиками, испеченными для всей семьи, а на другом хвасталась пейзажем, открывающемся с балкона.
Сторис Юлии Ковальчук
Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сторис Юлии Ковальчук
Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Как призналась певица, она влюблена в Испанию во все времена года. Ковальчук даже во время пандемии активно изучала иностранный язык, чтобы свободно говорить на нем во время пребывания за границей. Поклонники теперь обсуждают, что в скором времени семья Алексея Чумакова окончательно переберется в Испанию. Хотя свой большой дом в Подмосковье они тоже сильно любят.
Ковальчук признавалась, что дом для нее – это не просто стены, пол и крыша. Это ощущение спокойствия, воодушевления и защищенности.
К слову, семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако, как признался сам певец, часто их любовь проверяется на прочность. Артист любит флиртовать с фанатками и недавно рассказал, что об этом думает его супруга.