Вывезли тайную дочь из страны: семья Юлии Ковальчук объявилась в Испании

Как призналась певица, она влюблена в Испанию во все времена года. Ковальчук даже во время пандемии активно изучала иностранный язык, чтобы свободно говорить на нем во время пребывания за границей. Поклонники теперь обсуждают, что в скором времени семья Алексея Чумакова окончательно переберется в Испанию. Хотя свой большой дом в Подмосковье они тоже сильно любят.

Ковальчук признавалась, что дом для нее – это не просто стены, пол и крыша. Это ощущение спокойствия, воодушевления и защищенности.

К слову, семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако, как признался сам певец, часто их любовь проверяется на прочность. Артист любит флиртовать с фанатками и недавно рассказал, что об этом думает его супруга.