Вывели на чистую воду: родственников Зайцева уличили в равнодушии к умирающему модельеру

Писательница Мария Арбатова осудила внучку Вячеслава Зайцева за нежелание ему помогать. Конфликт между знаменитостью и 29-летней Марусей произошел в эфире шоу «Звезды сошлись».

В студии федерального канала внучка модельера рассказала о его последних днях. По словам Маруси, Зайцев был окружен заботой друзей и родственников до самой смерти. Арбатова прервала речь девушки и набросилась на нее с обвинениями.

Писательница заявила о том, что рядом с умирающим Вячеславом находился только его директор. По мнению Марии, Николай Головин «лечил его в больницах», «опекал», «одевал», пока семья Зайцева занималась своими делами. Также Арбатова отметила бескорыстную помощь Николая.

«Головин договорился, чтобы Славу похоронили на Новодевичьем, а его сын даже не взял трубку. Он похоронил его на каком-то помоечном кладбище», — цитирует StarHit высказывание писательницы из эфира шоу.

К слову, внучка модельера не стала отвечать на критику в свой адрес. Вместо этого она сообщила, что Дом моды по-прежнему функционирует и продолжает работу. Маруся отметила: она сохранила все эскизы и архивы звездного дедушки.

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