«Выдавила подпись у беспомощного человека»: сын Зайцева рассказал о появлении соперницы в борьбе за наследство

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор обвинил сотрудницу отца Ирину Зотову в получении подписи у «беспомощного» кутюрье, которая позволяет ей претендовать на достижения маэстро и доли в бизнесе. По его словам, женщина пытается «отжать» товарный знак «Слава Зайцев Kids».

Егор Зайцев сообщил, что Зотова приобрела у дизайнера права на товарный знак SLAVA ZAITSEV. По договору, сделка обошлась ей в 3,3 млн рублей. Документ стал для Егора неожиданностью – он думал, что женщина откажется от детской линии одежды и оставит максимум имущества «в семье».

Договор опубликовал Пятый канал.

Сын модельера утверждает, что Зотова в день похорон фотографировалась и «клялась в верности», обещала закрыть свою лицензию.

«А сама за четыре месяца до этого у беспомощного и из абсолютно недееспособного человека выдавила подпись на передачу ей всех прав на имя и товарный знак», - заявил он.

Напомним, Зайцева не стало 30 апреля. Модельера похоронили в Каблуково. Последние годы он редко появлялся на публике, с трудом передвигался.

Ранее друг Зайцева Вадим Хусаинов привел подробности об Эдуарде Кривенко, который назвал себя претендентом на наследство. Он заявил, что не видел и не знал этого человека. Хусаинов предположил, что модельер мог работать с Кривенко много лет назад.