Вывели из воинской части в наручниках: Алексея Блиновского задержали в зоне СВО

Бизнесмена Алексея Блиновского задержали на южнодонецком направлении. Как пишет Telegram-канал Mash, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской вывели из воинской части в наручниках и доставили на допрос.

При этом, по данным канала, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу. Он пошел на фронт добровольцем, чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи.

Ранее Блиновского объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег. Мужчина говорил, что после блокировки счетов ему и его семье не на что жить.

Известно, что Алексей служил под Красногоровкой, а затем отправился под село Урожайное в ДНР.

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать из РФ. С января 2024 года блогер находится в СИЗО. Ее обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег на 1,1 млрд рублей.

В свою очередь, Алексей Блиновский закрыл все задолженности перед Федеральной налоговой службой. На нем весел долг с конца июля этого года в размере 40 тысяч рублей. При этом он так и не вернул банку более 7 млн рублей.