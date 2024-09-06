Общую финансовую ситуацию практически не меняет: Алексей Блиновский погасил все свои долги перед налоговой

Алексей Блиновский, супруг королевы марафонов Елены Блиновской, закрыл все задолженности перед Федеральной налоговой службой. На нем весел долг с конца июля этого года в размере 40 тысяч рублей, передает Life.ru.

Ситуацию с долгами в общем данное известие, по информации СМИ, не меняет. Алексей по-прежнему не возвращает банку более 7 млн рублей. В отношении супруга Блиновской зарегистрирован иск. Сам он сейчас находится в зоне СВО. Мужчина говорил, что после блокировки всех счетов ему и его семье не на что жить.

Вместе с тем в семье Блиновских все не так плохо. Например, с московской квартиры семьи сняли арест. Теперь блогерша и ее муж смогут продать ее и направить эти средства на погашение долга в миллиард рублей.

Ранее Блиновская рассказала, как пришла к идее дробления бизнеса. По словам королевы марафонов, ей предложили эту схему сотрудники.