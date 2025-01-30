Вывел в свет и публично поцеловал: экс-муж Анны Чиповской больше не скрывает новую возлюбленную

Актер Дмитрий Ендальцев, по всей видимости, осознал, что его новый роман больше не секрет, поэтому решил не скрывать избранницу. На светскую премьеру фильма «По барам» в Москве он пришел с Викторией Сорокиной, которую публично целовал на глазах у журналистов. Об этом сообщает Woman.ru.

На красной дорожке пара появилась, держать за руки. Влюбленные не скрывали чувств друг к другу и не стеснялись камер. Тем самым Ендальцев дал понять, что абсолютно счастлив после расставания с Анной.

К слову, подробности романа Дмитрия и Виктории пока неизвестны. Более того, даже о разрыве актера с супругой стало известно случайно, так как звезды не афишировали развод. В Сети просто появилось фото Ендальцева в объятиях Виктории.

Напомним, что брак Анны и Виктории продлился недолго. Свадьба состоялась только в 2023 году. Но до этого они встречались несколько лет.

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