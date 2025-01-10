Анну Чиповскую заподозрили в романе со звездой «Триггера», который младше нее на 9 лет

Актрису Анну Чиповскую заподозрили в романе с 28-летним коллегой Никитой Григорьевым. Об их связи заговорили после того, как появились слухи о ее расставании с мужем Дмитрием Ендальцевым.

Официальных комментариев по поводу возможного развода звезды кинематографа пока не давали, но их предполагаемый разрыв уже обрастает подробностями. Так, стало известно, что Новый год Ендальцев провел в компании модели Виктории Сорокиной, а Чиповская отписалась от супруга в социальных сетях.

Пользователи предполагают, что Анна ушла от Дмитрия и нашла утешение в объятиях коллеги, который младше нее на 9 лет. Григорьев был приглашен на день рождения актрисы летом 2024 года. И на мероприятии они позировали фотографу как пара.

«Будь, пожалуйста, счастлива. И всегда улыбайся», - тепло обращался Никита к Анне со страницы своего блога.

Напомним, что в браке Ендальцев и Чиповская только год. Что могло стать причиной расставания, пока неизвестно.

Ранее Анна Чиповская рассказала о преследовании сталкера.