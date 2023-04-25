Вывел в свет девушку и повел себя некрасиво: что опять натворил Марат Башаров

В последнее время внимание публики приковано к Марату Башарову. Мужчина имеет довольно сомнительную репутацию, и виной всему скандалы с домашним насилием, к которым он был причастен. Несмотря на это, актер сумел вновь обрести счастье и не так давно представил общественности новую девушку. Речь идет про 36-летнюю Анастасию Борисову. На днях Марат вывел избранницу в свет, чем спровоцировал новую волну обсуждений.

Молодые люди посетили премьеру фильма «Русский крест». Публика не могла не заметить странный поступок Марата. Дело в том, что мужчина почти все время был занят своими руками: он нервно грыз заусенцы. После этого, по сообщению «Экспресс газеты», пользователи Сети стали высмеивать Башарова. Фолловеры указали на то, что подобное поведение не только выглядело некрасиво, но и грозит серьезным недугом — воспалением мягких тканей кожи пальцев.

Ранее мы написали материал, в котором собрана вся информация о новой избраннице Марата. Известно, что возлюбленные живут вместе, но в ЗАГС не спешат. Подробности читайте в этой статье.