Вместе живут, но в ЗАГС не спешат: что известно о новой возлюбленной Марата Башарова

В последнее время все внимание публики приковано к личной жизни Марата Башарова. Актер неоднократно был замечен в скандалах с домашним насилием, но, кажется, его новую избранницу это совсем не тревожит. Издание «Экспресс газета» решило поближе познакомиться с Анастасией Борисовой и собрало о ней всю имеющуюся информацию.

Как выяснилось, девушка также имеет отношение к актерской сфере. Правда, говорить о ее выдающихся успехах пока не приходится: она играет лишь эпизодические роли. Зато в ее фильмографии есть такие крупные проекты, как «Склифосовский» и «Глухарь».

До встречи с Маратом Борисова уже пыталась обрести женское счастье с одногруппником. Она даже вышла за него замуж и родила ему сына. Однако общий ребенок не спас супругов от расставания.

Сейчас Анастасия живет вместе с Башаровым. Актер давно считает ее своей гражданской женой, при этом он не спешит официально узаконить их отношения. Зато молодые люди не стесняются выходить вместе в свет, несмотря на скандальную репутацию Марата и большую разницу в возрасте между ними. Известно, что Борисова младше избранника на 13 лет.

«Мы на рыбалке для актеров познакомились. У меня удался хороший клев», — рассказал о знакомстве с возлюбленной Марат.

Ранее Павел Воля высмеял Оксану Самойлову и Джигана и заявил, что ей «нужен не поющий, а пьющий» муж. Напомним, уже несколько месяцев пользователи Сети обсуждают разрыв знаменитостей. Правда, многие убеждены: их расставание — лишь пиар.