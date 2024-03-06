«Возможности ограничены»: продюсер объяснил, почему внук Пугачевой не может построить карьеру в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пытается безуспешно построить карьеру в США. Однако пока ему не удается заработать на своем творчестве. Продюсер Евгений Бабичев заявил, что 32-летнему наследнику артистки приходится жить от проекта к проекту.

Продюсер отметил, что в США очень высокая конкуренция, поэтому взойти на пьедестал музыкального рынка не так уж просто.

«Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — рассказал Бабичев NEWS.ru.

Из-за высокой конкуренции Пресняков соглашается на все возможности и устраивает концерты, подобные тому, что приурочен к 8 марта. Бабичев не знает, будет ли это мероприятие востребованным и продолжатся ли в будущем такие эксперименты. Он отметил, что внуку Примадонны никто не закрывал двери в России: ему не мешали развиваться в творческом и музыкальном плане.

Сын Кристины Орбакайте живёт в США с 2022 года. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь, ему пришлось выставить на продажу дачу в Подмосковье, доставшуюся в подарок от знаменитой бабушки.

Ранее уехавший жить в Лос-Анджелес внук Пугачевой анонсировал концерт, посвященный Международному женскому дню. Он пообещал исполнить для зрителей хиты нулевых в новом формате.