На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за долгов перед доставщиками суши. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В апреле 2023 года Гусейн Гасанов решил открыть свой бизнес по доставке элитных роллов и суши. Однако долго он не просуществовал — спустя три месяца компания закрылась.

После того, как бизнес блогера рухнул, он не расплатился с доставщиками, которые развозили еду. Теперь ООО «Доставка 24» подала в суд на ООО «Банда фудс» с требованием взыскать 645 тысяч рублей задолженности. Впрочем, как отмечают журналисты, сделать это будет непросто — счета компании блогера заблокированы.

Кроме того, у Гасанова недавно обнаружили долги перед ФНС на сумму 144,5 миллионов рублей. При этом ранее долг составлял 153 миллиона рублей, блогер частично погасил задолженность.

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