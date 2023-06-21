«Вытворяли, что хотели»: Яну Поплавскую сняли с рейса после замечания чернокожей француженке

Российская актриса Яна Поплавская рассказала, как ее сняли с рейса из-за ссоры с темнокожей француженкой. Инцидент произошел в 2009 году.

Поплавская возвращалась после съемок фильма, и на пограничном контроле возникла большая очередь. Все из-за сотрудницы аэропорта, которая задерживала регистрацию, потому что разговаривала с подругой по телефону.

«Уже тогда «черные французы» вытворяли, что хотели», - призналась Поплавская в разговоре с сайтом PROZVEZD.

Десять минут наблюдая за происходящим, Поплавская не выдержала и обратилась к француженке с требованием заняться обязанностями.

«Она стала визжать и прибежавшей полиции заявила, что белая туристка сказала ей: «Убери от меня свои грязные черные руки»», - поделилась подробностями инцидента актриса.

Поплавская утверждает, что слова сотрудницы аэропорта Шарль де Голль – неправда. Актрису поддержали те, кто также стоял в очереди.

«Нас всех, кто возмущался, сняли с рейса «Эйр Франс»! В Москву мы улетели только ближайшим рейсом «Аэрофлота», - сказала актриса, отметив, что была таким образом наказана «новыми французами».

В заключение артистка заявила, что сейчас мигранты «творят» во Франции страшное.

Ранее Поплавская высказывалась о жизни певицы Аллы Пугачевой в Израиле. По ее мнению, Примадонна из всех переехавших за границу россиян обустроилась лучше всех.