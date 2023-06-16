Актриса Яна Поплавская высказалась о жизни Аллы Пугачевой в Израиле

На днях Яна Поплавская дала интервью, в котором поделилась, как живут россияне за границей. Она сообщила, что певица Алла Пугачева вместе с мужем и детьми смогли обустроиться лучше других.

Об этом сообщает aif.ru.

«Взять Аллу Борисовну… Да, она заработала в России. Деньги отложила... Алла Пугачева голодать точно не будет. Я не ерничаю. Просто излагаю свое взвешенное мнение», — объяснила актриса.

Она также добавила, что далеко не все соотечественники смогли наладить свою жизнь после переезда. При этом вместо поиска работы они предпочитают лишь оставлять гневные комментарии о жизни других.

Напомним, Алла Борисовна вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и двойняшками Гарри и Лизой обустроились в Герцлии, пригороде Тель-Авива. Как сообщается, детей Примадонна устроила в одну из лучших частных школ Израиля, а ее супруг продолжает концертную деятельность, но теперь уже за пределами страны.

Ранее мы писали, что в Казахстане отменили концерты 46-летнего юмориста Максима Галкина*. Причина отказа в проведении мероприятий не уточняется.

*признан иноагентом на территории РФ