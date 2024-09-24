«Вытеснил меня из проекта?»: Мартиросян впервые отреагировал на назначение Родригеза ведущим шоу «Ярче звезд»

Телеведущий Гарик Мартиросян прокомментировал решение телеканала ТНТ заменить его в шоу «Ярче звезд» Тимуром Родригезом. Оказалось, что выбор нового члена команды проекта не только согласовывали с юмористом, но он и сам общался с коллегой по этому поводу.

В пресс-службе порталу «Страсти» сообщили, что выбор на Родригеза пал именно из-за Мартиросяна, так как он хотел видеть его в качестве своей замены. Гарик же не смог вести второй сезон из-за сильной занятости в новогоднем проекте ТНТ «Небриллиантовая рука». Артист признался, что считает Тимура одним из самых ярких представителей телеканала.

«Пишут, что Родригез вытеснил меня из проекта? Это не соответствует действительности. Потому что из проекта я никуда не ушёл, я буду сидеть в жюри и получать удовольствие от прекрасных перевоплощений наших участников», — заявил Мартиросян.

Гарик назвал коллегу «блистательным» ведущим и отметил, что он умеет пародировать рэпера Эминема. Однако сказать, что он лучше, юморист не смог. Он подчеркнул, что это должны решать зрители.

«Что касается ведения телевизионных шоу, я не думаю, что кто-то из нас круче в чем-то. Мы равнозначны. Хотя это дело вкуса», — поделился Гарик.

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