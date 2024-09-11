«Целая вселенная, которой нужно управлять»: Мартиросян ответил, кто может заменить Маслякова в КВН

Юморист Гарик Мартиросян высказался по поводу замены умершего Александра Маслякова в КВН. Он заявил, что никто и никогда не сможет занять его место. Слова артиста цитирует Telegram-канал Mash.

В Москве 11 сентября прошло прощание с создателем и бессменным ведущим КВН. Проводить Александра Васильевича в последний путь пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые начинали свой путь с юмористической игры. Среди них Гарик Мартиросян. Он пообщался с журналистами и сказал, что найти замену Маслякову будет невозможно.

«Он был не только ведущим. И дело не в замене конферансье, а целая вселенная, которой нужно управлять так, чтобы КВН расцветал. В этом смысле никто не заменит Александра Васильевича. И дело не в ведущих — это невозможно никогда», - отметил Мартиросян.

По данным СМИ, состояние Маслякова ухудшилось после 2022 года. Гарик же смог увидеться с ним еще того, как он узнал о болезни – ему диагностировали рак легких. По словам телеведущего, Александр Васильевич улыбался, чувствовал себя хорошо и продолжал работать, несмотря ни на что.

Ранее стало известно, что на прощании с Масляковым Екатерина Стриженова на коленях утешала вдову.