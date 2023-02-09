«Вытащили с того света»: силиконовая грудь Юлии Началовой принесла одни проблемы со здоровьем

Певице Юлии Началовой занесли инфекцию при удалении силиконовых имплантов. У артистки была грудь 4 размера, но со временем новый бюст перестал ей нравиться.

Процедуру увеличения груди Началова попробовала, будучи в браке с футболистом Евгением Алдониным. Потом певица решила удалить импланты, но тут начались проблемы.

При удалении ей занесли инфекцию, развился сепсис.

«Врачи вытащили меня с того света», - вспоминала потом артистка.

По ее признанию, после сепсиса началось осложнение на почки. Организм был до того ослаблен, что Началова чувствовала, будто из нее уходит жизнь.

В 2019 году артистку госпитализировали прямо с репетиции, у нее была гангрена ноги, которая развилась после незначительной травмы. На операции по ампутации она не согласилась. В итоге певица умерла, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

В отличие от Началовой, фигурист Роман Костомарова перенес такую операцию. Считается, что это спасло ему жизнь.