«Вытащили с того света»: силиконовая грудь Юлии Началовой принесла одни проблемы со здоровьем
Стало известно об инфекции у Юлии Началовой, занесенной при удалении силиконовых имплантов.
Фото: Starface.ru
Певице Юлии Началовой занесли инфекцию при удалении силиконовых имплантов. У артистки была грудь 4 размера, но со временем новый бюст перестал ей нравиться.
Процедуру увеличения груди Началова попробовала, будучи в браке с футболистом Евгением Алдониным. Потом певица решила удалить импланты, но тут начались проблемы.
При удалении ей занесли инфекцию, развился сепсис.
«Врачи вытащили меня с того света», - вспоминала потом артистка.
По ее признанию, после сепсиса началось осложнение на почки. Организм был до того ослаблен, что Началова чувствовала, будто из нее уходит жизнь.
В 2019 году артистку госпитализировали прямо с репетиции, у нее была гангрена ноги, которая развилась после незначительной травмы. На операции по ампутации она не согласилась. В итоге певица умерла, ее похоронили на Троекуровском кладбище.
В отличие от Началовой, фигурист Роман Костомарова перенес такую операцию. Считается, что это спасло ему жизнь.