Певица отказалась, а спортсмен согласился: названо одно отличие между ситуациями с Костомаровым и Началовой

Ситуации с фигуристом Романом Костомаровым и певицей Юлией Началовой очень похожи. У случая с Олимпийским чемпионом есть одно важное отличие.

По мнению журналистов, у спортсмена есть шанс выжить, поскольку его близкие согласились на ампутацию.

Певица, в свою очередь, не оставила себе шансов на спасение – артистка отказалась от операции, хотя перед ней стоял такой же выбор. В итоге Началова умерла в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали стопы и возможны новые операции. Состояние спортсмена остается очень тяжелым.

До этого врач не поверил, что фигурист выжил с сепсисом и объемным поражением легких. Он назвал случай с Костомаровым «чудом».