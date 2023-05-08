«Ему очень нужны»: Илья Авербух рассказал о финансовой помощи Роману Костомарову

Фигурист, призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о финансовой помощи спортсмену Роман Костомарову, его состоянии в последнее время и общении с коллегой. Авербух подчеркнул, что не собирает средства Костомарову со зрителей и не просит их давать дополнительные деньги.

«Все, что передается, — это моя личная инициатива», - сказал фигурист в интервью Газете.Ru и добавил, что полностью поддерживает семью спортсмена.

Говоря о состоянии Костомарова, который перенес несколько ампутаций, Авербух сообщил, что «все хорошо, насколько это можно».

«Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны…», - сказал фигурист.

Коллеги постоянно созваниваются. Также Авербух передал часть писем поклонников супруге Костомарова Оксане Домниной, она должна показать их находящемуся в больнице спортсмену.

«Звоним друг другу, обмениваемся голосовыми сообщениями», - признался Авербух.

Ранее два источника сообщили, что Костомаров не поедет на реабилитацию в Германию. По их словам, этого не произойдет «ни при каких обстоятельствах».