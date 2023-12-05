Выступление Суханкиной с песней «Миража» в программе Малахова признали незаконным

Суд занял сторону музыкального лейбла «Джем», который просил признать незаконным выступление Маргариты Суханкиной с песней группы «Мираж» на телепередаче у Андрея Малахова.

Продюсер коллектива Андрей Литягин побеседовал с журналистами Газеты.Ru и рассказали подробности иска. Так, по его словам, претензии к Суханкиной и телеканалу, на котором она выступила, появились после исполнения ей композиции «Музыка нас связала» в программе «Песни от всей души».

Маргарита, не являясь членом музыкальной группы, не обладает правом петь эту и другую песни. Но ее менеджмент заморочил голову редакторам, что у исполнительницы якобы есть это право. Поэтому в данном случае, по словам Литягина, обращением в суд лейб хотел наказать не телевидение, а самого артиста.

Помимо признания выступления Суханкиной незаконным, суд также удовлетворил требование о взыскании с нее компенсации в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Маргарита Суханкина рассказала, как относится к пластическим операциям. Певица считает подобные манипуляции в своем возрасте нормальным явлением.