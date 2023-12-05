Маргарита Суханкина рассказала, как относится к пластическим операциям

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина дала большое интервью порталу StarHit. В беседе с журналистами исполнительница рассказала, как относится к пластическим операциям и как поддерживает молодость.

По словам знаменитости, она, как и любая уважающая себя артистка, ходит к косметологу. На процедурах Суханкиной делают уколы красоты и массажи. К пластике — певица относится прекрасно.

Маргарита отметила, что в ее возрасте подобные манипуляции абсолютно оправданы и нормальны. Каждый волен ваять себя по-своему. Однако при этом важно не переходить за грань.

«Каждый человек сам себя ваяет. Другой вопрос, чтобы не было перебора. Когда сильно видны косметические вмешательства, это, конечно, уже за гранью. А что-то такое подделывать, чуть-чуть улучшать — это очень хорошо», — рассказала Суханкина.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из России. По словам Маргариты, не стоит обсуждать поступок Примадонны, не зная ее истинных мотивов.