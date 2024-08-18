Выступление стоит почти 8 млн рублей: рэпер Macan задолжал налоговой 135 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба выставила счет рэперу Андрею Косолапову, известному как Macan. Так, 22-летний артист задолжал государству 135 тысяч рублей. При этом дела у молодого человека идут хорошо, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, у Косолапова запланирован солидный тур по России. За частные выступления артист получает практически 8 млн рублей. При этом у него достаточно объемный райдер.

Например, Андрей предпочитает передвигаться по городу на черной BMW 7 не старше 2020 года выпуска. Проживает рэпер только в пятизвездочном отеле, где есть спортзал. Помимо оплаты самого выступления, Macan просит в райдере предоставить ему и его команде суточные в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета 30-летней Анастасии Костенко. У нее обнаружили задолженность в размере миллиона рублей.