Выступление Ивана Урганта на фестивале в Санкт-Петербурге внезапно отменили. Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Телеведущий Иван Ургант должен был выступать на благотворительном музыкальном фестивале «Антон тут рядом», средства от которого пойдут в фонд поддержки людей с аутизмом. Однако концерт Гриши Урганта (творческий псевдоним ведущего) отменили.

«Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет и организаторы фестиваля тоже не причём. Те, кто уже приобрел билеты на фестиваль, пожалуйста, по возможности не сдавайте их. Приходите», — написал Ургант в соцсетях.

Телеведущий заявил, что перечислит в фонд 500 тысяч рублей. Помимо Ивана Урганта на фестивале выступят Mirèle, «тима ищет свет», «Элли на Маковом поле», ELLA, «Парнишка» и другие молодые артисты.

Ранее мы писали о том, что уехавший в Израиль сценарист «Вечернего Урганта» Виноградов не может найти работу.