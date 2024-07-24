«Очень непросто здесь получить работу»: сценарист «Вечернего Урганта» пожаловался на проблемы в Израиле

Российский телеведущий и комик, сценарист «Вечернего Урганта» Павел Виноградов перебрался из России в Израиль. На Земле обетованной у гражданина РФ возникли проблемы — он никак не может найти работу.

Виноградов сам раскрыл это в эфире «Лучшего радио Израиля», доступном на [YouTube](https://«Лучшего радио Израиля»). Комик провел в стране полтора года, однако так и не выучил язык. По его словам, все из-за жизненных обстоятельств.

Это в итоге привело к тому, что сценарист никак не может найти работу за рубежом. Для устройства куда-либо в Израиле ему необходимо знать иврит. Сейчас россиянин живет на сбережения.

«Очень непросто здесь получить работу на родном языке. Потому что я сценарист, я, можно сказать, филолог. И мне это действительно сложно сделать здесь. К сожалению, выделяются очень небольшие бюджеты на русскоязычную аудиторию», — заявил Виноградов.

Ранее публицист Левитас рассказал, как жители Израиля отреагировали на переезд Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонну в ближневосточной стране никто не знает.