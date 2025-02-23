Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге потребовали отменить. Об этом сообщает Абзац.

Запланированный на конец апреля концерт Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге может не состояться. К губернатору обратились общественные активисты из Сибири, которые потребовали отменить выступление артиста в БКЗ «Октябрьский».

По мнению активистов, «творчество Филиппа Киркорова в значительной мере представляет собой деструктивную идеологию». В обращении также указано, что певец принимал участие в так называемой «голой вечеринке» и избил режиссера премии «Золотой граммофон» Марину Яблокову.

Напомним, ранее волна отмен концертов прошла у певицы Лолиты. Так, выступления были сорваны в Томске, Волгограде, Новокузнецке, Кемерове и Подмосковье.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров похвастался голубой уткой за 330 тысяч рублей.