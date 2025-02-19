Филипп Киркоров похвастался голубой уткой за 330 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Певец Филипп Киркоров приобрел коллекционный арт-объект в виде голубой утки. Как рассказал музыкант, он долго ждал, пока фигурка приедет к нему.

«Этот арт-объект, совместный с Жан-Мишель Баскией, только что привезли. Это удивительная история — я даже еще сам не видел, но уже понимаешь, что „вау“. Как красиво! Уже вижу, какой утенок — это просто нереально, фантастически красивый арт-объект», — рассказал он.

Киркоров признался, что уже определился с местом, где он поставит утенка. По данным журналистов, фигурка обошлась певцу в 330 тысяч рублей.

В комментариях под записью поклонники не оценили новую покупку Киркорова: «Филипп, во что ты превратил свой дом? В дорогущую барахолку», «Сколько же в доме хлама».

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