«От нервов»: 39-летняя Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Поющая телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на здоровье. 39-летняя исполнительница хита «Мало половин» призналась, что страдает бессонницей.

«Мне кажется, я сейчас просто лицо бессонницы. От нервов не могла уснуть», — поделилась Ольга в личном блоге.

Она подчеркнула, что в последнее время слишком много нервничает и не может расслабиться после тяжелых дней. Несмотря на это, Бузова решила не отказываться от работы и продолжила жить в привычном графике.

В частности, Ольга рассказала поклонникам, что всю ночь занималась покупкой билетов и подготовкой к путешествию, а уже утром отправилась на деловые встречи.

Ранее Ольга Бузова призналась, что выступала на «Ледниковом периоде» со сломанными ребрами. При этом она продолжала выходить на лед, несмотря на травму, и скрывала сильную боль.