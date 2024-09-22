Выступают неподалеку от боевых действий: Максим Никулин рассказал о поездках циркачей в зону СВО

Группы артистов Цирка на Цветном бульваре посещают зону спецоперации, где развлекают российских бойцов. Об этом Kp.ru рассказал сын Юри Никулина Максим.

По словам генерального директора развлекательное учреждения, он был в зоне СВО уже не первый раз. В направлении границы с Украиной цирк отправляет небольшие группы, так называемые агитбригады.

При этом артистам приходится выступать перед военными не только в безопасных местах, но и даже неподалеку от зоны боестолкновений — за флажками.

«Наш цирк отправляет небольшие группы артистов — мы их называем агитбригады — выступать не только в безопасных местах, но и за флажками, практически в зоне боевых действий: на полянах, в блиндажах. Группами по 5-6 человек. И студенты циркового училища, и не только», — рассказал Максим.

Ранее сын Юрия Никулина ответил на претензии о наличии зарубежной недвижимости. Он заявил, что никогда не скрывал факта наличия такого имущества.