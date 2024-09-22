«Разве это запрещено?»: сын Юрия Никулина ответил на претензии о наличии зарубежной недвижимости

Максим Никулин подтвердил наличие недвижимости в Монако. Об этом он рассказал Kp.ru.

Директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин заявил в интервью, что действительно владеет жильем в Монако.

«По поводу недвижимости — да, есть квартира, взятая в ипотеку, в Монако. 27 квадратов. Достаточно давно — 15 лет назад. Есть вид на жительство. Жена там бывает гораздо чаще, чем я», — рассказал он.

Свое решение приобрести квартиру именно в этой стране сын Юрия Никулина объяснил тем, что там хорошо развито цирковое сообщество. Он также подчеркнул, что паспорта другого государства у него нет.

«Разве это запрещено? Я никогда и не скрывал ничего, фотографировался, охотно рассказывал. Если б я держал это в тайне, а потом обнаружилось, что у русского директора цирка — огромная вилла — тогда другое дело. А тут… Что бы я ни объяснял, выглядит так, будто неумело оправдываюсь», — добавил он.

Максим Никулин занял пост директора и художественного руководителя цирка на Цветном бульваре в 1997 году, после смерти отца.

Ранее мы писали о том, что сын Юрия Никулина отреагировал на просьбу активистов организовать в отношении него проверку.