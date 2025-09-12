Выступают или нет? Что происходит с «Хором Турецкого» после новостей об операции основателя коллектива

Основателю коллектива «Хор Турецкого» понадобилась помощь врачей. Михаил Турецкий перенес операцию. Как сообщила директор музыканта Данта «Абзацу», выступления не отменяются.

«Я в дороге, извиняюсь, связь плохая. Мы сейчас выступаем в Казани», – кратко заявила она.

Согласно афише на официальном сайте, 12 сентября у группы запланировано шоу не только в Казани, но и в Ялте.

Напомним, что дочь Турецкого сообщила о серьезной операции ее отца по замене тазобедренного сустава. По ее словам, медицинский персонал дает позитивные прогнозы о восстановлении артиста. Уже спустя сутки после вмешательства Михаил встал на ходунки и смог пройтись по коридорам медицинского учреждения.

