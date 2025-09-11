«Мне еще больно»: Маргарита Симоньян вышла на связь после операции

Маргарита Симоньян рассказала, что ей все еще больно после операции. Об этом стало известно из соцсетей.

Журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян на днях выписалась из больницы после операции. До этого она заявляла, что страдает от «страшной, тяжелой болезни». Чем именно болеет Симоньян, она не рассказывает.

Сегодня журналистка сообщила, что чувствует себя неважно. Она также поблагодарила за поддержку друзей и поклонников.

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — рассказала она.

Напомним, муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян тоже борется за свою жизнь — уже девятый месяц он находится в коме.

