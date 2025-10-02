Выступающий против наркотиков* рэпер TRUEтень впал в кому от передозировки

Российский рэпер Тарас Мехряков, выступающий под псевдонимом TRUEтень, пропагандирующий в своем творчестве здоровый образ жизни, оказался в больнице. По информации Telegram-канала Mash, 25 сентября музыкант в критическом состоянии был госпитализирован с передозировкой запрещенными веществами. Мужчина впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Из-за случившегося ближайшие выступления Тараса были отменены. Не состоялись концерты в Смоленске, Брянске и Орле, также отменен предстоящий концерт в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что Мехряков построил свой имидж и творческую концепцию на неприятии наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) и алкоголя, призывая поклонников к здоровому образу жизни.

По последней информации, врачам удалось стабилизировать состояние музыканта. После выхода из комы его перевели в реабилитационный центр для дальнейшего лечения и восстановления.

