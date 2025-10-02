Выступает перед криминальными авторитетами и заключенными: чем занимается новая девушка рэпера Гуфа

36-летняя девушка рэпера Гуфа Вероника Нестерова выступает перед криминальными авторитетами и заключенными. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Вероника входит в тусовку тверских шансонье, общается с бывшим криминальным авторитетом Сашей Севером. Есть фото, на которых девушка изображена рядом с ним. Также Нестерова связана с местными «блатными поэтами», пишет источник.

Девушка исполняет песни перед заключенными. На публикуемых снимках она запечатлена в новосибирской колонии – там Вероника выступала с благотворительным концертом.

Отмечается, что с 2017 по 2020 годы девушка занималась арендой недвижимости в Ханты-Мансийском округе, однако ИП закрылся и она подалась в артистки. Нестерова снималась в клипах и массовках. Пыталась участвовать в конкурсах красоты.

Ранее появилось фото, на котором Гуф был запечатлен с Вероникой. Рэпер утверждал, что Нестерова является артисткой его лейбла и он продюсирует совместный трек и клип.