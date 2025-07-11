«Выступать предпочитаю одна»: Анастасия Волочкова отказалась от дуэта с Натальей Штурм

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на предложение певицы Натальи Штурм о дуэте. Танцовщица призналась, что предпочитает выступать одна.

Волочкова и Штурм впервые за много лет встретились во время светского выхода. Певица предложила «сделать что-то прикольное совместно». Балерина не против, но не понимает, в каком формате они могли бы сотрудничать.

«Я балерина, а она певица. Да, у меня есть свой музыкальный альбом. Но писать песни и выступать я предпочитаю одна, а не в дуэте с кем-либо», - сказала Волочкова в разговоре с Общественной службой новостей.

Она назвала Штурм «позитивной и талантливой женщиной», однако о серьезных творческих планах речи пока не идет. Балерина призналась, что сейчас у нее много работы и не до песенных дуэтов.

Ранее балетмейстер Владимир Васильев рассказал об отношении к Волочковой. Он назвал балерину человеком, далеким от искусства.