Балетмейстер Владимир Васильев назвал далекой от искусства Анастасию Волочкову. Об этом сообщает mk.ru.

Артист балета Владимир Васильев приехал со своей постановкой в Витебск на фестиваль «Славянский базар». Журналисты решили расспросить актера о его отношении к балерине Анастасии Волочковой.

«Какое может быть мнение о человеке, который далек от искусства по-настоящему?» — задался вопросом артист.

Какое-то время Васильев работал вместе с Волочковой. По словам балетмейстера, тогда она блистала на сцене, однако со временем все изменилось.

«В моей первой редакции „Лебединого озера“ она танцевала очень хорошо. Но, знаете, для долголетия любого творческого человека, наверное, очень важно соединение головы, творчества, нравственного начала, твоей ответственности, твоей любви… А пользоваться какими-то проблесками…» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Волочкова обвинила Собчак в пиаре на Кадышевой.