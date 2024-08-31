Выступал у известного бизнесмена: сколько заработал Киркоров за концерт в Екатеринбурге

Певец Филипп Киркоров прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на закрытом мероприятии — юбилее крупного уральского бизнесмена. Его гонорар, по предварительным данным, составил примерно 10 млн рублей.

В Екатеринбурге король поп-эстрады пробыл один день. Во время заселения в отель артиста встретили с караваем и тремя видами икры организаторы юбилея.

Артист, попробовав икру, заявил, что она вкусная.

Закрытая вечеринка, на которой выступил исполнитель хита «Зайка моя», называлась «Бал соблазнов». Приветственное слово гостям сказал именинник и его супруга Елена Шадрина. После выступила певица Слава. Изюминкой вечера стало появление Киркорова, которого явно мало кто ожидал увидеть. Артист спел несколько песен сольно, а потом с юбиляром и его женой.

Как пояснил Kp.ru источник в концертной сфере, выступление артиста такого уровня, как Филипп Киркоров, в среднем стоит примерно 10 млн рублей.

Гости оценили сюрприз — они были в восторге, что бизнесмена поздравил певец.

Ранее экс-супруг Аллы Пугачевой улетел из России вместе с певицей и своей фавориткой Маргаритой Овсянниковой и ее двухлетним сыном. Артист решил устроить музе сюрприз и увез ее в Грецию.