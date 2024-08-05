Сказал срочно паковать чемодан: Филипп Киркоров покинул Россию вместе с музой и маленьким ребенком

Певец Филипп Киркоров улетел из России вместе с певицей и своей фавориткой Маргаритой Овсянниковой и ее двухлетним сыном. Артист решил устроить музе сюрприз и увез ее в Грецию. Об этом девушка рассказала в личном блоге.

В последнее время в Сети ходят слухи о романе Филиппа Киркорова и Маргариты Овсянниковой. Певец и его спутница часто появляются на светских мероприятиях в качестве пары и даже отмечают вместе семейные праздники. Так, в марте артист посетил день рождения сына фаворитки, двухлетнего Кирилла, сделал ему роскошный подарок и, по слухам, даже проспонсировал организацию вечеринки.

Теперь исполнитель хита «Единственная» отправился со своей музой и ее ребенком в отпуск. По словам Маргариты Овсянниковой, путешествие стало для нее сюрпризом, и она ничего не знала о планах Филиппа Киркорова. Как оказалось, певец специально заказал для полета частный борт, чтобы добраться до Европы без пересадок.

«Филипп филигранно делает сюрпризы, со словами: „Срочно пакуй чемодан, вылет через 10 часов“. А я легка на подъем!» — поделилась Маргарита Овсянникова.

Примечательно, что Филипп Киркоров решил улететь на отдых прямо перед предстоящим судом с певицей Любовью Успенской. Известно, что на днях пройдет первое заседание по делу о защите чести артистки, которую певец публично назвал «попрошайкой» после ее слов о нем как о «женоненавистнике».

Ранее сообщалось о том, что фаворитка Филиппа Киркорова Маргарита Овсянникова рассказала о реакции артиста на ее фальшивую пластику.