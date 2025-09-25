Высказывался против СВО: снимавшийся с Зеленским актер Вилле Хаапасало готов выступить в России за 3 млн рублей

Актер Вилле Хаапасало, снимавшийся в фильме «Особенности национальной охоты», заскучал по корпоративам в России, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, он готов приехать в страну, даже несмотря на позицию по СВО.

Хаапасало выступил против спецоперации, однако за деньги актер готов выступить на мероприятии в РФ. Из условий: гонорар от 3 миллионов рублей, никакой публичности и никаких разговоров о политике.

Сейчас Вилле проживает в Финляндии. После съемок в кино он занялся бизнесом у себя на родине. Актер начал торговать пирожками и другой выпечкой. Помимо «Особенностей национальной охоты», Хаапасало засветился в съемках фильма с Владимиром Зеленским под названием «Любовь в большом городе».

Ранее сообщалось, что Иван Дорн начал перепевать свои песни на украинском языке. Исполнитель выступал на российской сцене, однако после начала СВО покинул страну.