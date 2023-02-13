Выступал не он: подробности скандального концерта Николая Носкова в Перми

Знаменитый певец Николай Носков сорвал собственный концерт в Перми. Поклонники были недовольны странным поведением артиста и потребовали вернуть деньги за выступление. А далее в Сети появились новые подробности этой истории.

Журналисты Пятого канала связались с заместителем директора местного дома культуры Татьяной Колчановой. Но она отказалась нести ответственность за произошедшее и порекомендовала недовольным зрителям обращаться в Зрелищные кассы города.

«У нас они снимали только аренду зала. У нас есть Зрелищные кассы, обратитесь туда. Концерт проводят другие люди совершенно <…> Вы вообще не по адресу позвонили, я не буду разговаривать», — заявила Татьяна.

Поклонники были недовольны выступлением Носкова, который полтора часа не выходил на сцену, а после исполнил всего пару песен и объявил паузу. Когда он вышел к публике во второй раз, то выглядел потерянным и повторял странную фразу: «Где я», а после выругался в микрофон. Известно, что музыканта заменили другим артистом, который развлекал зрителей все оставшееся время.

После концерта многие заявили, что хотели бы вернуть деньги. За билеты им пришлось отдать от 1,5 до 5,5 тысячи рублей. Носков вышел на связь с фанатами, но ничего не объяснил, а призвал «не сердиться».

По словам директора ДК имени Солдатова, о состоянии музыканта ему стало известно за час до выступления. На саунд-чеке был только оркестр, сам Николай не присутствовал. Концерт решили не отменять. Несмотря на состояние звезды, его жена не стала вызывать ему скорую, объясняя это тем, что у них есть все необходимые медикаменты.

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