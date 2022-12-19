«Никуда не денется»: зачем Дробыш тянет на сцену разбитого инсультом Носкова?

Певец Николай Носков вот уже несколько лет борется с последствиями инсульта. При этом 66-летний исполнитель продолжает давать концерты, но не может стоять на сцене, поэтому сидит на стуле. Многие обвиняют продюсера Виктора Дробыша в том, что он эксплуатирует тяжелобольного музыканта. На днях он вновь ответил на нападки.

Дробыш старается не реагировать на негативные комментарии. Он говорит, что Николаю необходима сцена, на ней он чувствует себя нужным. Мужчина уверен, что без зрительской любви Носков зачахнет.

«Мне трудно представить, в кого бы он мог перевоплотиться: в пенсионера, доживающего жизнь мужика? Нет. Он звезда, в нем есть звездный код, который никуда не денется независимо от его состояния», — поделился продюсер.

Недавно исполнитель принял участие в шоу «Суперстар! Возвращение» вместе со Стасом Пьехой и певцом, выступающим под псевдонимом Ivan. Публике очень понравился их номер.

«Совсем не важно, бегает ли он по сцене, сидит. Главное, что он поет, что он получает от этого удовольствие, что он живет. Никакой спекуляции здесь нет. Не издеваемся мы над Колей и не пытаемся на нем зарабатывать», — сказал Виктор.

Сам музыкант не комментирует слухи, которые ходят вокруг него. Дробыш вынужден сам отвечать на вопросы, в том числе неприятные. Многие до сих пор твердят, что продюсер наживается на знаменитости. На это Виктор говорит, что все деньги от продажи билетов получает Николай, а не он.

Ранее мы писали о том, что Самбурская рассказала о конфликте с Дробышем.