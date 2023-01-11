«Выстроить коммуникацию невозможно»: Юлия Барановская разочаровалась в мужчинах

Вокруг личной жизни телеведущей Юлии Барановской ходит множество слухов. 37-летняя знаменитость после расставания с футболистом Андреем Аршавиным редко говорит об отношениях. Неизвестно, есть ли у нее кто-то. Поклонники переживают за девушку. Недавно она намекнула, что разочаровалась в мужчинах.

Звезда опубликовала в личном микроблоге любопытный пост, в котором порассуждала о сердобольности сильной половины человечества. Она поделилась исследованиями ученых из ведущих университетов мира. Специалисты утверждают, что женщины более эмпатичны.

«Думаю, это потому, что женщины – это не только нежные существа, но очень часто - мамы. Сложно представить более сложный тест на эмпатию и тренировку, чем общение с маленьким ребенком. Он не сдерживает свои аффекты, никак их не объясняет и не принимает даже самые рациональные аргументы. Без достаточной чуткости выстроить с ним коммуникацию невозможно», – написала Юлия в соцсетях.

Барановская считает, что после такого опыта женщины оказываются более эмпатичными, многозадачными и эффективными сотрудниками, чем их бездетные коллеги.

«Что же до мужчин, то да, теперь мы можем перестать ждать от них умиления, равного нашему, при виде пинеток или щенка. И обижаться на них. Они и правда не настолько эмпатичные», – подытожила теледива.

Пользователи Сети заметили в рассуждениях артистки нотку грусти. Они считают, что звезда разочарована в мужчинах и наслаждается одиночеством, а всю любовь отдает детям. Многие советуют Юле заняться личной жизнью.

Ранее мы писали о том, что влиятельный мужчина высмеял внешность Юлии Барановской.