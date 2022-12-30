«Обезьяна»: влиятельный мужчина высмеял внешность Юлии Барановской

Юлия Барановская уже долгое время является неотъемлемой частью ТВ. За этот период девушка успела столкнуться со многими испытаниями: и с опасными рабочими командировки, после которых она едва уцелела, и со скандальными высказываниями в свой адрес. Казалось бы, теперь Юлию ничего не сможет удивить, но на днях произошел случай, вызвавший общественный резонанс.

Соведущим Барановской по передаче «Мужское-женское» является Александр Гордон. Во время последнего выпуска телеведущий жестко прошелся по внешности Юлии: он сравнил знаменитость с обезьяной.

«А я все эти годы сижу и думаю, кого ты мне напоминаешь. Мультик есть про слоненка и попугая. Там есть обезьяна. Вот с тебя срисовали просто», — заявил Александр на всю страну.

К слову, поклонники Барановской разочарованы поступком Гордона, который явно повел себя не по-мужски.

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