Выстроилась очередь молодых людей: Хакамада станцевала на сцене ночного клуба

В одном из ночных клубов столицы РФ была замечена политик Ирина Хакамада. Она пришла туда на презентацию и запомнилась гостям своим игривым настроением. Журналистка не упустила случай и станцевала на сцене увеселительного заведения, передает mk.ru.

Хакамада пришла в московский ночной клуб одна. Однако уже в скором времени к политику выстроилась очередь из молодых людей. Буквально с первых секунд знаменитость приковала к себе внимание окружающих.

Многие хотели сфотографироваться с Хакамадой или перекинуться парой слов. Некоторым счастливчикам Ирина отвечала взаимностью. К алкоголю знаменитость не притрагивалась и в основном общалась с гостями. Но при этом политик была в очень хорошем расположении духа. А когда Хакамаду позвали на сцену, чтобы произнести приветственную речь, то она продемонстрировала всем свое игривое настроение.

Ирина перед тем, как заговорить, принялась танцевать на сцене ночного клуба. В какой-то момент ей даже пришлось попросить диджея убавить громкость модной музыки. Вероятно, политик подумала, что это единственное средство перестать танцевать.

«Я очень современная, не очень молодежная – возраст есть возраст, и очень относительно платежеспособная, потому что в сегодняшнем мире ты сегодня платежеспособная, завтра – нет», — рассказала Ирина.

Ранее стало известно, что 68-летняя Хакамада отказалась вступать в брак после смерти мужа. Она прожила с бизнесменом Владимиром Сиротинским 25 лет.